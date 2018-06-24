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Названы дата и место встречи Путина с Трампом
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Названы дата и место встречи Путина с Трампом 

Рамблер 1 час назад
В Австрии идет подготовка к проведению встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая может состояться 15 июля в Вене, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийское издание Kronen Zeitung.
Издание пишет о приезде в Вену диппредставителей Вашингтона и Москвы, которым предстоит провести подготовку первого двустороннего саммита России и США. Как отмечается, в Австрии находятся также передовые группы служб безопасности двух стран.
>> Встреча Путина и Трампа вызвала спор
К середине следующей недели может стать известна окончательная дата саммита.
В Кремле пока не спешат комментировать информацию о встрече Путина и Трампа, сообщает РИА Новости.
«Мы пока не готовы предоставить информацию. Сообщим по мере готовности», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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