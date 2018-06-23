Встреча официальных лиц Грузии и РФ пройдет во второй половине сентября

Тбилиси , 23 июня / Синьхуа / — Встреча официальных представителей Грузии РФ в рамках урегулирования двусторонних отношений состоится во второй половине сентября в Праге . Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сегодня по грузинскому ТВ.

По словам З. Абашидзе, на встрече будут рассмотрены торгово-экономические и транспортные вопросы. В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов грузино-российских двусторонних отношений.

Первая встреча официальных представителей Грузии и России в рамках урегулирования двусторонних отношений в таком формате состоялась 14 декабря 2012 года. До сих пор состоялись четырнадцать таких встреч. —0—