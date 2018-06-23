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Встреча официальных лиц Грузии и РФ пройдет во второй половине сентября
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Встреча официальных лиц Грузии и РФ пройдет во второй половине сентября 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Тбилиси, 23 июня /Синьхуа/ — Встреча официальных представителей Грузии и РФ в рамках урегулирования двусторонних отношений состоится во второй половине сентября в Праге. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сегодня по грузинскому ТВ.
По словам З. Абашидзе, на встрече будут рассмотрены торгово-экономические и транспортные вопросы. В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов грузино-российских двусторонних отношений.
Российскую сторону на встрече будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Первая встреча официальных представителей Грузии и России в рамках урегулирования двусторонних отношений в таком формате состоялась 14 декабря 2012 года. До сих пор состоялись четырнадцать таких встреч. —0—
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