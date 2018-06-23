Ещё
Клинтон обвинила Россию в расизме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клинтон обвинила Россию в ослаблении традиционных альянсов США 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Россия занимается распространением «авторитарного, расистского и ксенофобского движения, которое ослабляет традиционные альянсы США и подрывает демократию», заявила бывший кандидат на пост американского президента Хиллари Клинтон.
Клинтон заявила, что Россия является сторонницей «превосходства белой расы и ксенофобского движения, созданного, чтобы ослабить традиционные альянсы Америки». По ее словам, якобы имевшее место «российское вмешательство» в выборы в США в 2016 году является «явной и непосредственной опасностью западной демократии», сообщает ИноТВ со ссылкой на The Independent.
«Мы видим, что это авторитарное движение распространятся из Кремля, достигая Европу и выходя за ее пределы. Оно поощряет правых националистов, сепаратистов, расистов и даже неонацистов», — заявила Клинтон.
«Мы живем в эпоху, когда фундаментальные права, гражданская добродетель, даже факты и разум подвергаются невиданной прежде атаке», — резюмировала Клинтон.
>> Хиллари Клинтон предупредила Австралию о российском вмешательстве
Напомним, в марте спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США проголосовал за прекращение расследования «вмешательства» России в президентские выборы в Штатах 2016 года. Президент США Дональд Трамп тогда несколько раз подчеркнул, что доказательств сговора его команды с Москвой обнаружено не было.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Шойгу пообещал не дать ни единого шанса желающим напасть на Крым Кадыров призвал иностранных политиков не повторять ошибку Гитлера Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
Комментарии43
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных182
Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали14
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев233
В Москве погиб иностранный болельщик21
На Украине эвакуируют детей из-за снега287
Видео
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
02:30
Путин поздравил выпусников
Образование Общество
00:47
Премьер-министра Канады оштрафовали за очки
В мире Рынки
01:59
Порошенко пообещал закрыть небо «от врага»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение