Россия ответила на «кражу названия» у Украины

В России ответили на обвинения в «краже названия» у Украины

"Все было Киевской Русью. Киев они украли у Руси. Вот с этим бы я согласился лучше", — сказал парламентарий.

Сенатор Франц Клинцевич , в свою очередь, выразил мнение, что заявление Ницой — это это попытка утешаться мнимым былым величием в условиях кризиса.

"Когда экономика и социальная сфера переживают жесточайший кризис, коррупция зашкаливает, а от государственности остались одни воспоминания, ничего не остается другого, как только надувать щеки, упиваясь былым мнимым величием", — подчеркнул он.

По словам парламентария, подобные псевдоисторические экскурсы являются зеркальным отражением ситуации, в которой сейчас находится Украина.

Переименовать в "Московию"

Ранее Ницой потребовала называть Россию "Московией", мотивируя это тем, что название "Русь" было якобы "украдено" у украинцев. "Мы с вами русские на самом деле, а они — московиты", — заявила она. По утверждению писательницы, "Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь".

"Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ — мы сегодня Германия", — отметила Ницой.

После этого она заявила, что ей известно о неких исторических документах из музеев, в которых указано, что во времена Екатерины Второй всех, кто называл себя московитами, "били палками беспощадно". Писательница не уточнила, из какого источника она почерпнула эту информацию.

Языковой вопрос

Лариса Ницой известна не столько своими литературными произведениями, сколько постоянными скандалами по поводу языкового вопроса. Так, в конце 2016 года она пригрозила подать в суд на сеть книжных магазинов Watsons из-за того, что кассир обратилась к ней на русском.

В феврале текущего года писательница опубликовала в Facebook пост, в котором возмутилась числу русскоговорящих в Киеве.

"Куда делась вся моя (и тысяч таких, как я) работа, которой я занималась десятки лет? Все в песок. Все вокруг иностранцы. И в самолете, и в подземке", — сокрушалась она в соцсетях.