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Путин поздравил Армена Саргсяна с юбилеем
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Путин поздравил Армена Саргсяна с юбилеем 

Мир24 2 часа назад
Президент России Владимир Путин поздравил своего армянского коллегу Армена Саргсяна с 65-летием, сообщает пресс-служба главы армянского государства.
«Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю 65-летия! В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в послании․
Также российский лидер пожелал Саргсяну крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.
Напомним, 2 марта Национальное собрание Армении избрало Армена Саргсяна президентом страны. Вместе с этим вступила в силу новая конституция Армении, согласно которой власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента станут представительскими. Кроме того, теперь президента будет избирать парламент.
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