Путин поздравил Армена Саргсяна с юбилеем

«Уважаемый Армен Варданович, примите сердечные поздравления по случаю 65-летия! В России высоко ценят Ваши усилия, направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами, дальнейшее наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в послании․

Также российский лидер пожелал Саргсяну крепкого здоровья, благополучия и успехов на ответственном посту.

Напомним, 2 марта Национальное собрание Армении избрало Армена Саргсяна президентом страны. Вместе с этим вступила в силу новая конституция Армении, согласно которой власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента станут представительскими. Кроме того, теперь президента будет избирать парламент.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ