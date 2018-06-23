США нашли, в чем еще обвинить Россию 

Россия должна «внести свой вклад» в прекращение «нарушений сирийским режимом перемирия на юго-западе Сирии», заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Она подчеркнула, что «в конечном счете, Россия будет нести ответственность за любую дальнейшую эскалацию в Сирии», передает РИА Новости.
«Сирийский режим активизировал военные операции на юго-западе Сирии в зоне деэскалации, которая была создана в результате договора Иордании, России и США. Мы ожидаем, что Россия использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе и по всей стране», — приводятся слова Хейли в сообщении на сайте постоянного представительства США при ООН.
По данным ОНН, которые приводит американский постпред, «недавние операции, проводимые сирийским режимом, уже привели к гибели людей и перемещению более 11 тысяч человек».
С призывом «немедленно прекратить военную эскалацию» на юго-западе Сирии также выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Он считает, что это угрожает региональной безопасности и жизням тысяч людей, живущих в этих районах.
Сирийская армия с начала июня проводит наступательные действия в провинции Дераа, близ иорданской границы. Позиции в этом регионе удерживают отряды Сирийской свободной армии — сил, до последнего времени оппозиционных режиму Дамаска. Но после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей, эта группировка перешла на сторону законного правительства Сирии. Теперь она намерена сражаться против запрещенных в России группировок «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства».