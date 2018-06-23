США нашли, в чем еще обвинить Россию

«Сирийский режим активизировал военные операции на юго-западе Сирии в зоне деэскалации, которая была создана в результате договора Иордании, России и США. Мы ожидаем, что Россия использует свое влияние, чтобы остановить нарушения и дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны сирийского режима на юго-западе и по всей стране», — приводятся слова Хейли в сообщении на сайте постоянного представительства США при ООН.

По данным ОНН, которые приводит американский постпред, «недавние операции, проводимые сирийским режимом, уже привели к гибели людей и перемещению более 11 тысяч человек».

С призывом «немедленно прекратить военную эскалацию» на юго-западе Сирии также выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш . Он считает, что это угрожает региональной безопасности и жизням тысяч людей, живущих в этих районах.