Эрдоган сравнил себя и Путина

Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ГА ООН

«Других не припомню, возможно, они есть», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TRT.

Эрдоган пояснил, что имеет в виду «сопоставление» сроков работы на постах президента и премьера.

«У нас получается общий процесс в течение 15–16 лет», — отметил турецкий лидер, добавив, что у него с Путиным хорошие отношения, как и у возглавляемых ими стран.

Эрдоган заявил, что это проявилось в ситуации вокруг турецкой операции в Сирии и при переговорах по Сирии в Астане

Турецкий лидер также сообщил о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном . По словам Эрдогана, Макрон спросил, как долго будет продолжаться турецкая оккупация сирийской территории. В ответ Эрдоган заявил:

«А вы сколько в Алжире были?».

Эрдоган подчеркнул, что Франция в Алжире «устроила резню», а Турция в Сирии «борется с террористами».

Он сообщил, что число голосов, отданных гражданами Турции за рубежом, превысило 2 млн — в воскресенье в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.