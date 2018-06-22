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Путин подвел итоги встречи с президентом Южной Кореи
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Путин подвел итоги встречи с президентом Южной Кореи 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПУТИН ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЮЖНОЙ КОРЕИ: ДОСТИГНУТЫ ВАЖНЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ О РАСШИРЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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