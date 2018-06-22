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Путин назначил главу управления по сотрудничеству с Абхазией
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Путин назначил главу управления по сотрудничеству с Абхазией 

Sputnik Абхазия 1 час назад
Фото: Sputnik Абхазия
СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.
"Назначить… Говоруна Олега Марковича — начальником управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия", — цитирует РИА Новости указ президента РФ.
Олег Говорун впервые возглавил управление президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией осенью 2013 года. До этого занимал должность министра регионального развития РФ.
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