Говорун возглавил управление президента по сотрудничеству с СНГ 

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Говоруна начальником управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.
"Назначить… Говоруна Олега Марковича — начальником управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия", — говорится в указе президента, текст которого распространила пресс-служба Кремля.