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Говорун возглавил управление президента по сотрудничеству с СНГ
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Говорун возглавил управление президента по сотрудничеству с СНГ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Олега Говоруна начальником управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.
"Назначить… Говоруна Олега Марковича — начальником управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия", — говорится в указе президента, текст которого распространила пресс-служба Кремля.
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