Порошенко подло поcтупил после звонка Путину 

Накануне главы государств обсудили процесс урегулирования конфликта на Донбассе. Но уже на следующий день украинский лидер неприятно удивил своего коллегу.
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел новые антироссийские санкции, которые коснулись политических партий и бизнесменов, сообщает телеканал "360". Ограничительные меры распространяются на партию "Единая Россия", "ЛДПР", "КПРФ", "Родину", "Аграрную партию России", и "Демократическую партию России". Им заблокируют активы на территории Украины и запретят вывод капитала за пределы страны. Также будут аннулированы лицензии или другие документы, разрешающие ввоз или вывоз за пределы государства валюты. Ограничения коснуться и выдачу наличных по банковским картам, сообщает URA.Ru.
Также Киев ввел санкции против Центральной избирательной комиссии России, ее председателя Эллы Памфиловой и зампреда Николая Булаева и избирательной комиссии Крыма. Подобные меры коснулись и бизнесменов, среди которых Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберги, директор "НВП Берил" Олег Николаев, Наталья Золотарева, Виктория Билан, Евгения Воробьева, а также директор "Дайвтехносервис" Александр Трибун вместе с сотрудником Олегом Чириковым.
Отметим, что вчера украинский лидер и президент России по инициативе Порошенко в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование конфликта на Донбассе. В ходе беседы Путин напомнил о необходимости выполнения Минских соглашений. Также главы государств затронули предложения российской стороны по учреждению охранной миссии ООН на Украине.