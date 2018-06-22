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В ЕР жестко отреагировали на новые санкции
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В ЕР прокомментировали введение Киевом санкций против партии 

Российская Газета 3 часа назад
Киевские власти внесли политическую партию "Единая Россия" в санкционные списки. Заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко назвал это решение ничего не значащим.
. "Это откровенный фейк, — приводит ТАСС слова парламентария. — Ничего не значащее для нас решение: никаких счетов, ни активов у "Единой России" на Украине не было и нет. Не знают, чем себя потешить"
По мнению Ревенко, такими действиями Киев продолжает политику по разрыву всех связей с Москвой. Однако Россия будет "настойчиво налаживать сотрудничество и диалог со всеми конструктивными силами на Украине", отметил депутат.
В четверг украинский президент Петр Порошенко добавил в санкционные списки шесть российских партий, в том числе ЕР.
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