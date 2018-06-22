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«Мы не покоримся врагу и мы будем победителями»
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Яровая: Россия знает цену жизни и никогда не станет нападать на другие страны 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ER.RU
Российский народ, как никто другой, знает цену жизни и никогда не станет нападать на другие страны, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.
В четверг, 21 июня, в преддверии дня начала Великой Отечественной войны, в России проходят памятные мероприятия, посвященные этой трагической дате. В 22 часа на Крымскую набережную Москвы была доставлена Свеча памяти защитников города, где от нее была зажжена «Линия памяти» из 1418 свечей — по количеству дней войны. Столько свечей зажигаются на набережной Москвы-реки ежегодно в память о павших в ВОВ.
«День начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби — это день, когда в нашу страну пришла страшная беда, ворвался вероломный враг. Это особый день в истории, — отметила Яровая. — Победа была потом, а тогда нужно было не просто прожить, а нужно было победить. И наш народ, не задавая вопроса о том, почему я люблю свою страну, дал ответ: мы не покоримся врагу и мы будем победителями. Этот путь был настолько сложным, что сегодня мы, даже произнося «28 миллионов сыновей и дочерей, отдавших свои жизни за спасение нашей страны и мира от фашизма», не до конца понимаем, что это подвиг, которому нет равных в истории человечества. И дай Бог, чтобы не было больше никогда».
Яровая подчеркнула, что зажечь Свечу памяти — это самый малый поступок, подтверждение того, что нынешним поколениям не все равно, что живущие сегодня благодарны и помнят.
«Сохранность этого Вечного огня памяти — это еще и оберег. Оберег от агрессии, жестокости и ошибок, совершаемых политиками из амбиций, алчности, жестокости — из-за этого начинаются войны, приносящие страдания целым народам. Наш народ сегодня, на мой взгляд, и я в этом абсолютно убеждена — наша страна, наша политика демонстрируют самый высокий уровень дружелюбия, открытости, честности, настроенности на мир и безопасность. Мы хотим, чтобы весь мир вместе с нами зажигал Свечу памяти, понимая, что наш народ погибал и защищал не только себя. Потому что современной Европе, современной Америке важно знать правду о том, кто и как победил в той страшной войне», — сказала депутат.
По ее словам, в этом случае никто не поверит в ложь о том, что современная Россия может быть агрессором. «Наш народ как никто другой знает цену жизни и никогда не станет нападать на другие страны. Мы и сегодня защищаем мир от терроризма», — подчеркнула Яровая.
Депутат рассказала, что сегодня в Елоховском Богоявленском соборе, где была зажжена Свеча памяти, были иностранные туристы. «Сейчас, во время чемпионата мира по футболу, в нашей стране вообще много иностранных гостей, и я уверена, они увидели, какой доброжелательной, гостеприимной, щедрой является наша страна. И увидев акцию „Свеча памяти“, они обязательно поймут, что именно советский солдат подарил им право на жизнь», — заявила зампред Госдумы.
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