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Президент Южной Кореи прибыл в Россию
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Президент Южной Кореи прибыл в Россию с государственным визитом 

РИА Новости 5 часов назад
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в четверг прибыл с трехдневным государственным визитом в Российскую Федерацию.
Как передает корреспондент РИА Новости, борт с южнокорейским президентом приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2". Мун Чжэ Ин прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, южнокорейский лидер будет находиться в Российской Федерации 21-23 июня.
Главу Южной Кореи в аэропорту встречал заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, посол России в Республике Корея Александр Тимонин, посол Южной Кореи в РФ У Юн Гын и министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Как сообщил ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты России и Южной Кореи 22 июня проведут полноценные переговоры, по итогам которых планируется подписание совместных документов. Кроме этого южнокорейский лидер проведет 21 июня переговоры с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, а также выступит в Госдуме.
Как ожидается, 23 июня президент Южной Кореи посетит матч южнокорейской сборной по футболу с командой Мексики в Ростове-на-Дону.
Ранее замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что урегулирование ситуации на Корейском полуострове и экономическое сотрудничество будет обсуждаться во время визита южнокорейского президента в Россию. Он также сказал, что Москва планирует в ходе визита Мун Чжэ Ина в РФ обсудить тему трехсторонних проектов с КНДР.
Как отметил замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев, торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Республикой Корея должно получить дополнительное развитие по итогам визита корейского президента.
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