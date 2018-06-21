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Президент Боливии назначит спецпредставителя для развития коммерческих связей с РФ и КНР
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Президент Боливии назначит спецпредставителя для развития коммерческих связей с РФ и КНР 

ТАСС 39 минут назад
ТАСС, 21 июня. Президент Боливии Эво Моралес назначит специальных представителей, которые будут заниматься развитием коммерческих связей с Россией и Китаем. Об этом глава южноамериканского государства сообщил в среду, рассказывая об итогах своих недавних поездок в РФ и КНР, передало агентство EFE.
В ближайшее время будут назначены два представителя, один из которых займется анализом перспективных путей развития коммерческих связей «с Китаем, а другой — с Россией», заявил Моралес. Он подчеркнул, что за счет этого удастся «лучше использовать» поддержку, которую предоставляют РФ и КНР Боливии.
Моралес отметил, что для него стало неожиданностью то, как высоко представители правительств России и Китая оценивают экономический рост, достигнутый его страной за последние годы. По словам президента, результатом стабильности боливийской экономики стало то, что «такие державы, как РФ и КНР, обратили внимание на Боливию и внесут вклад в процесс изменений, который она продвигает».
Боливийский президент сообщил, что вскоре в страну прибудут представители одной из российских компаний, однако не обозначил ее название. Они рассмотрят возможность наладить в республике сборку автомобилей на газовом топливе, эти транспортные средства будут продаваться «по всей Южной Америке», сказал Моралес.
Президент Боливии находился в России с 13 по 15 июня. По итогам поездки он написал в Twitter, что считает «очень продуктивным» визит боливийской делегации в РФ. Одновременно Моралес поблагодарил президента РФ Владимира Путина «за готовность развивать проекты совместно с Боливией».
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