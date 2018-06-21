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Путин решил сменить куратора Приднестровья
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Путин решил сменить куратора Приднестровья 

Ведомости 2 часа назад
Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин уйдет с поста спецпредставителя президента по Приднестровью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В мае Рогозин занял должность гендиректора «Роскосмоса».
Пост кремлевского куратора отношений с Приднестровьем Рогозин занимал с 2012 г. «Будет новое назначение», — сказал представитель Кремля. Тем не менее, указ о снятии руководителя «Роскосмоса» с должности спецпредставителя пока не опубликован, отмечает издание.
По словам собеседника РБК, близкого к МИД Молдавии, у молдавского направления в России будет два основных куратора. Одним из них станет сотрудник Минэкономразвития — он будет руководить российско-молдавской межправительственной комиссией. На должности спецпредставителя президента Рогозина сменит другой человек. Ранее Рогозин являлся и сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией. Имена кандидатов на эти посты не называются.
Пресс-секретарь президента непризнанной республики Денис Подгорный в беседе с РБК пояснил, что наличие спецпредставителя Кремля упрощает взаимодействие Тирасполя и Москвы в решении значимых для граждан Приднестровья вопросов.
По его словам, к таким вопросам относятся торгов­о-экономические взаимоотношения, гуманитарные, культурные, темы социальной поддержки россиян и соотечественников, проживающих в Приднестровье. Он подчеркнул, что Тирасполь рассчитывает на скорое назначение и начало работы над сформированной на 2018 г. повесткой.
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