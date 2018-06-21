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Глава МВД прибыл в США на саммит полицейских служб
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Глава МВД прибыл в США на саммит полицейских служб стран-членов ООН 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев прибыл в США на саммит руководителей полицейских ведомств стран-членов ООН (UNCOPS), который пройдет в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие во втором саммите руководителей полицейских служб государств-членов ООН", — пояснила Волк.
Она добавила, что на саммите министр встретится с заместителем генерального секретаря ООН, главой департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции республики Корея Ли Чхоль Соном.
Российский центр подготовки миротворцев для полицейских миссий ООН был создан в 2000 году в подмосковном Домодедове, с 2006 года он начал готовить специалистов из других стран, а в 2008 году первым получил соответствующую аккредитацию всемирной организации. В общей сложности за эти годы подготовку в центре прошли свыше 1660 российских офицеров и 532 офицера из 57 стран.
Основной задача полицейских миротворцев ООН является помощь местным властям в создании своих полицейских сил. В феврале 2018 года сообщалось, что 40 россиян, в том числе семь женщин, принимают участие в пяти полицейских миссиях и специальных политических миссиях ООН в Косово, Южном Судане, ДР Конго, на Гаити и на Кипре.
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