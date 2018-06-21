Глава МВД прибыл в США на саммит полицейских служб стран-членов ООН

"Министр внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк, где примет участие во втором саммите руководителей полицейских служб государств-членов ООН", — пояснила Волк.

Она добавила, что на саммите министр встретится с заместителем генерального секретаря ООН, главой департамента операций ООН по поддержанию мира Жан-Пьером Лакруа и генеральным комиссаром Национального агентства полиции республики Корея Ли Чхоль Соном.

Российский центр подготовки миротворцев для полицейских миссий ООН был создан в 2000 году в подмосковном Домодедове, с 2006 года он начал готовить специалистов из других стран, а в 2008 году первым получил соответствующую аккредитацию всемирной организации. В общей сложности за эти годы подготовку в центре прошли свыше 1660 российских офицеров и 532 офицера из 57 стран.