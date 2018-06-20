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Путин обратил внимание правительства на организацию детского отдыха
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Путин обратил внимание правительства на организацию детского отдыха 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
На встрече с кабинетом министров президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно уделять особое внимание детскому отдыху в летний период. Об этом сообщило РИА «Новости».
Руководитель МЧС Евгений Зиничев на встрече кабмина доложил о существующих проблемах в сфере эффективного контроля за деятельностью детских оздоровительных лагерей на федеральном и региональном уровнях. Глава государства в ответ поручил правительству проработать в регионах вопросы, связанные с устранением имеющихся недостатков в вопросах повышения пожарной безопасности летнего отдыха детей.
«Так и сделайте, рассмотрите вопрос на региональных комиссиях. Дмитрий Анатольевич [Медведев], попрошу вас поработать с губернаторами дополнительно и с заинтересованными ведомствами», — сказал Путин.
В конце мая президентским указом 2018−2027 годы были объявлены десятилетием детства.
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