Путин обратил внимание правительства на организацию детского отдыха

На встрече с кабинетом министров президент России Владимир Путин заявил, что правительство должно уделять особое внимание детскому отдыху в летний период. Об этом сообщило РИА «Новости».

Руководитель МЧС Евгений Зиничев на встрече кабмина доложил о существующих проблемах в сфере эффективного контроля за деятельностью детских оздоровительных лагерей на федеральном и региональном уровнях. Глава государства в ответ поручил правительству проработать в регионах вопросы, связанные с устранением имеющихся недостатков в вопросах повышения пожарной безопасности летнего отдыха детей.

«Так и сделайте, рассмотрите вопрос на региональных комиссиях. Дмитрий Анатольевич [Медведев], попрошу вас поработать с губернаторами дополнительно и с заинтересованными ведомствами», — сказал Путин.

В конце мая президентским указом 2018−2027 годы были объявлены десятилетием детства.