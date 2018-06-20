Ещё
CNN: Путин забивает дипломатические голы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: Путин забивает дипломатические голы 

Газета.Ru 20 минут назад
Президент России Владимир Путин набирает важные дипломатические очки во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018, пишет Натан Ходж в CNN.
Это спортивное событие поднимает Россию и ставит ее в центр геополитических действий.
Пока Кремль находится в конфронтации с Западом, другие поворачиваются к Путину. Так, во время ЧМ-2018 в Москву прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, который приехал на мате Португалия — Марокко в "Лужниках", он также планировал встречу с российским лидером, говорится в материале. Помимо этого, президент Южной Кореи Мун Чже Ин выступит в Госдуме 21 июня, после чего отправится в Ростов-на-Дону на матч Южной Кореи и Мексики.
Однако отношения между Россией и Западом остаются до сих пор "шаткими", пишет CNN.
Между тем, присутствие тысяч празднующих и аплодирующих иностранных болельщиков на улицах Москвы посылает мощное визуальное сообщение: Россия приветствует мир с распростертыми объятиями, и она не изолирована.
Газета.Ru: последние новости
Путин назначил нового посла России в Аргентине Путин попросил Медведева устранить недостатки по детскому летнему отдыху Совфед рассмотрит отставку одного из аудиторов Счетной палаты
Комментарии7  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагически погиб российский ведущий55
Россиян лишат крупной сети магазинов47
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами120
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе969
Крым ждет новая важная стройка108
Видео
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
Россиян лишат крупной сети магазинов
Компании
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
01:39
Названы главные угрозы от Крымского моста для Украины
В мире Армия
00:24
«Скрытый коммунист»: на Украине взялись за Богдана Хмельницкого
В мире Статьи
00:45
Захарова опубликовала видео песни жителей Степной Шенталы
Политика
01:19
Шойгу не оставил шансов желающим напасть на Крым
Политика Армия
01:04
Чем поливают деревья в Москве
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение