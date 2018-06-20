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Захарова пообещала отвечать на недружественные выпады США
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Захарова заявила, что РФ и впредь будет зеркально отвечать на недружественные выпады США 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Москва намерена и впредь зеркально отвечать на недружественные шаги Вашингтона в случае новой эскалации ситуации со стороны администрации США. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы регулярно слышим жалобы от американцев на нехватку [дипломатического] персонала. Этим же они объясняют серьезное усложнение получения в России американских виз, обращение за которыми стало фактически нереальным по срокам — десять месяцев [составляет] срок ожидания визовых собеседований, — отметила дипломат. — Решение оголить именно консульский участок США принимали сами, и этот выбор был явно сделан сознательно для создания атмосферы недовольства, в том числе среди российских граждан".
"На новое необоснованное решение американских властей от 26 марта 2018 года — выдворении 60 российских дипломатов (реакция Вашингтона на инцидент с отравлением Скрипалей в английском Солсбери — прим. ТАСС) — нам пришлось ответить зеркальным образом. Так будет и впредь — об этом говорило российское руководство — в случае новой эскалации Вашингтоном ситуации в отношениях", — заявила Захарова.
"Это не наш выбор. Мы, к сожалению, должны реагировать на недружественные действия, — подчеркнула дипломат. — Со своей стороны готовы обсуждать с американцами в комплексе взаимно волнующие вопросы, мы неоднократно их к этому призывали".
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что 29 декабря 2016 года Госдепартамент США без указания каких-либо причин уведомил Москву о решении объявить 35 российских дипломатов персонами нон грата.
"Несмотря на общепринятые в таких случаях действия по принципу полной взаимности, российская сторона семь месяцев воздерживалась от ответа при том, что нам даже не позволили заполнить образовавшиеся вакансии. Лишь после принятия Конгрессом США 27 июля 2017 года закона, официально объявившего Россию противником, были вынуждены пойти на уравнивание количества дипломатического персонала, причем предоставили американской стороне преимущество, засчитав условный паритет сотрудников нашего российского постоянного представительства при ООН, хотя оно не имеет отношения к двусторонним делам", — сказала Захарова.
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