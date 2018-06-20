Мальцев: Крым открыт для Южной Осетии

"Процессы, которые происходят между Южной Осетией и Российской Федерацией и, в частности, с республикой Крым, дают нам уверенность, что наши отношения выходят на качественно новый, высокий уровень. Соглашение, которое было подписано сегодня между торгово-промышленными палатами наших республик, тому подтверждение!" — сказал Бибилов.

Встреча президента РЮО с представителями ТПП Крыма

В свою очередь, Артем Мальцев поблагодарил президента за теплый прием и отметил перспективы экономики Южной Осетии.

"Считаю, что экономика государства, которую вы взяли в свои крепкие руки, перспективна. Направления, которые выделены вами — сельское хозяйство и туризм — считаю особо перспективными", — сказал он.

Президент ТПП Крыма также подчеркнул, что задачи, которые планируют выполнить стороны, пополнят бюджет республик Крым и Южная Осетия.

"Торгово-промышленные палаты будут мостом между бизнесом Крыма и Южной Осетии. Крым всегда открыт для вас. И строительство моста — это серьезный аргумент в сторону развития и пополнения бюджета и Крыма, и Южной Осетии. Теперь все в наших руках", — сказал он.

Ранее главами ТПП Южной Осетии и Крыма было подписано соглашение в сфере торгово-экономического сотрудничества, цель которого — оказание содействия в реализации межгосударственных договоренностей между Южной Осетией и Крымом.