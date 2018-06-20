Постпредство РФ оценило выход США из СПЧ ООН

Постпредство России назвало обвинения США в адрес СПЧ циничными

В постпредстве РФ при ООН прокомментировали выход США из Совета ООН по правам человека и назвали циничными аргументацию Вашингтоном своего решения.

В постпредстве РФ назвали Совет ООН по правам человека "ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека", которая действует на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества.

"Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают. Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе", — говорится в комментарии российской миссии.

"Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир, включая своих же традиционных союзников", — заявили в постпредстве.

В комментарии подчеркивается, что в работе СПЧ имеются недостатки, "однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность".

Во вторник госсекретарь США и постпред США при ООН объявили о выходе страны из СПЧ ООН.