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Депутат прискакал на заксобрание на коне
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На Камчатке пересевший на коня депутат приехал в заксобрание на скакуне 

РИА Новости 6 часов назад
Депутат законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский (СР) в среду прибыл на заседание регионального парламента на коне, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы заксобрания.
Ранее сообщалось, что депутат подготовил обращение в адрес губернатора, председателя регионального парламента и начальника краевого управления ГИБДД, в котором просит организовать у здания правительства Камчатского края место "парковки" коня и обеспечить коновязь. В заявлении говорится, что из-за высоких цен на бензин и продукты депутат, как пенсионер, может позволить себе добираться на заседания только верхом на своём коне по кличке Ракета. Позже коллеги подарили Пучковскому проездной билет на автобус, но он отказался.
"Пучковский прибыл на сессию на коне, но не "припарковал" его у здания, животное увели прибывшие с ним люди", — сказал собеседник агентства.
По его словам, депутат прибыл в сопровождении еще двух наездников.
Видео с Пучковским на коне, подъезжающим к зданию краевого парламента, уже опубликовало местное ИА "Кам24". На ролике видно, как депутат и две девушки на конях подъезжают к зданию, Пучковский пытается привязать скакуна к столбику с табличкой, но потом подходит охранник, и коня уводит одна из девушек.
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