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В Совфеде отреагировали на выход США из СПЧ ООН
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В Совфеде прокомментировали решение США выйти из СПЧ ООН 

RT на русском 9 часов назад
Фото: © council.gov.ru / globallookpress.com
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT решение США выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ).
«Такое решение вызывает только сожаление. Все структуры, где американцы не могут полностью доминировать, становятся им неугодными. Это их право, если США считают что им там делать нечего… Но это не значит, что Совет по правам человека прекратит своё существование. Жизнь продолжается. Тем не менее, другие страны будут участвовать, принимать решения», — отметил Джабаров.
При этом в постпредстве России при ООН сообщили, что страна выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы.
Джабаров отметил, что возможное участие России «было бы весомым вкладом в деятельность этого органа».
«Россия всегда ведёт себя очень конструктивно. Если мы туда проходим, то это можно расценивать как нашу небольшую дипломатическую победу», — заключил Джабаров.
Ранее постоянный представитель США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли заявила, что Соединённые Штаты выходят из Совета ООН по правам человека (СПЧ).
США часто критиковали Совет, так как он, по мнению американской стороны, проявляет предвзятость по отношению к Израилю.
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