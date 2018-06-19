Россия ответила на «отказ от Крыма»

В России ответили экс-президенту Украины на слова о возможном отказе от Крыма

Киевским политикам пора раз и навсегда забыть о понятии «украинский Крым », считают российские парламентарии. По их мнению, после референдума 2014 года и воссоединения с Россией жители полуострова не допустят его возвращения в состав Украины . Так депутаты и сенаторы ответили на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Москва якобы может отказаться от Крыма из-за давления международного сообщества и колоссальных затрат на полуостров.

Российские парламентарии критически встретили заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Крым может вернуться в состав Украины из-за давления международного сообщества и колоссальных затрат на развитие полуострова. Такое мнение политик высказал в интервью изданию «Украинская правда».

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За всё время Украина вложила в полуостров порядка $100 млрд Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», — заявил Кравчук.

Он добавил, что рано или поздно может наступить момент, когда Крым под давлением международного сообщества вернётся в состав Украины. При этом политик отметил, что хотя бы примерно оценить сроки этого вероятного события очень сложно.

«Всё может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернётся, не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить. Во-вторых, там 78% русских», — подчеркнул Кравчук.

Он также заявил, что при выстраивании украинской политики по Крыму и самопровозглашённым республикам Донбасса надо понимать, что «эти регионы уже не будут такими, как были».

По словам главы комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова , на самом деле это Киев должен был добровольно отказаться от Крыма ещё после распада СССР.

«Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина ещё в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в её состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной», — написал сенатор в Twitter.

«Россия не торгует своими территориями. Передачи Крыма Украине больше никогда не будет. Киевским политикам пора раз и навсегда забыть об украинском Крыме. Это история, которая никогда не повторится», — подчеркнул Шеремет.

«Родину не купишь и не продашь — даже за сало»

Председатель Совета министров республики Крым Сергей Аксёнов отказался комментировать заявления Кравчука, назвав их «бредом сумасшедшего». Он подчеркнул, что никакого возврата Крыма в состав Украины «не будет никогда».

По мнению депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, экс-президент Украины до сих пор не может поверить в то, что жители полуострова приняли решение о самоопределении — как это прописано в национальном и международном законодательстве.

«Первый президент незалежной Украины по привычке пытается распорядиться людьми, словно мешком с картошкой, меряя всё деньгами. К сожалению, такие «предсказания» Леонида Макаровича неактуальны и показывают, как он далёк от понимания слова Родина. Её не купишь и не продашь — даже за сало», — подчеркнула парламентарий.

«Взамен могу предсказать господам, захватившим власть на Украине, что их западным кормильцам скоро надоест оплачивать их безбедную жизнь, и тогда придёт время ответить перед людьми за растерзанную и разворованную ими Украину», — добавила Поклонская.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал на то, что слова Леонида Кравчука о причинах передачи Крыма Украинской ССР в 1954 году не выдерживают элементарной критики.

«Во многом эта передача была решением одного человека, который в силу советского менталитета не мог в принципе осознать возможные последствия его шага. Причём все делалось на скорую руку, без каких-либо серьёзных расчётов. По крайней мере, тот же Никита Хрущёв совершенно не брал во внимание, что Крым за 170 лет буквально врос в Россию, став её неотъемлемой органической частью», — написал сенатор в Facebook.

В то же время, отметил Клинцевич, формально войдя в состав Украины, Крымский полуостров все советские годы сохранял особый статус всесоюзной здравницы, и его финансирование шло преимущественно из федерального бюджета.

При этом в современных реалиях экономические возможности Москвы и Киева абсолютно несопоставимы, а за четыре года с момента воссоединения Россия вложила в обустройство Крыма в разы больше, чем Киев за предыдущие годы.

«Добровольный отказ России от Крыма в пользу Украины, о чём говорит Леонид Кравчук, это то же самое, что отдать любимое дитя, вопреки его желанию, чужому дяде на воспитание, притом нищему. В здравом уме это невозможно», — подчеркнул Клинцевич.

«Крым — это часть нашего сердца, которое отдать невозможно»

Комментируя слова Кравчука о «колоссальных затратах», которые требует крымский полуостров, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил RT, что Россия «всю свою историю несёт неподъёмные ноши — это часть русского характера». Однако в случае Крыма нельзя мыслить такими категориями.

«Крым — это часть нашего сердца, которое отдать невозможно. Кравчук пытается ободрить украинскую власть и показать себя. Пример Крыма оказался неудачным по многим факторам, и экс-президент об этом знает. Самое главное — русскоязычное население полуострова никогда не считало себя частью Украины. Но в Киеве предпочитают молчать, и Кравчук, как настоящий отец современного украинского государства, с пеной у рта, падая на колени, старается доказать, что во время его правления Крым не был таким проблемным регионом», — сказал Белик.

«Возможно, экс-президенту просто скучно на пенсии, и он нет-нет да и напомнит о себе очередным «ярким» заявлением, не отражающим реальное положение дел», — отметил депутат.

При этом зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что вопрос о возвращении полуострова в состав Украины ставить просто некорректно, поскольку жители республики не позволят этого.

«Такие сомнительные заявления часто слышатся со стороны сопредельной территории Украины. Мы на это не обращаем внимания. Удивляет только то, что Кравчук — достаточно опытный политик, который мог бы делать более взвешенные заявления. На сегодняшний день Крым живёт и развивается очень динамично. А ставить вопрос о его возвращении в состав Украины попросту некорректно. Крымчане никогда этого не позволят», — заявил Гемпель.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сравнил экс-президента Украины с мошенниками-экстрасенсами.

«Складывается впечатление, что когда выдыхаются придворные политологи, на сцену выходит Кравчук с ободряющим речами и говорит: вы, мол, ждите — и всё будет. Но не сразу, а в туманно-обозримом будущем. Я бы сравнил экс-президента Украины с мошенниками-экстрасенсами, которые дают клиентам похожие предсказания», — отметил Бальбек.

Между тем депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik подчеркнул, что никаких условий для «возвращения» полуострова в состав Украины нет и не будет.

«Это не мешок с картошкой, это два с половиной миллиона человек, которые сделали свой практически единогласный выбор в 2014 году. По сути, возвращение полуострова в состав России стало восстановлением исторической справедливости», — заявил политик.

Также Ганжара связал высказывания украинских политиков на крымскую тематику с приближающейся избирательной кампанией 2019 года.