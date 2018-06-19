Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась 

Накопились вопросы: Встреча Путина и Лукашенко в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, длится уже два с половиной часа pic.twitter.com/IoKLSfYUdZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июня 2018 г.