Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась 

Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, длится уже два с половиной часа, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.
«Накопились вопросы», — предположил Смирнов в Twitter.
Накопились вопросы: Встреча Путина и Лукашенко в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, длится уже два с половиной часа pic.twitter.com/IoKLSfYUdZ— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск, где анонсировалось его участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером в Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина, который отправился на встречу с Александром Лукашенко.