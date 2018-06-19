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Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась
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Встреча Путина и Лукашенко неожиданно затянулась 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в узком составе, на которую по плану отводилось меньше часа, длится уже два с половиной часа, сообщил журналист Дмитрий Смирнов.
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«Накопились вопросы», — предположил Смирнов в Twitter.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск, где анонсировалось его участие в заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, во вторник вечером в Петербурге играют футбольные сборные России и Египта, но на матче не будет Владимира Путина, который отправился на встречу с Александром Лукашенко.
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