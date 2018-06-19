Россия больше не считает себя частью Европы?

Россия считала себя частью Европы, но сейчас все изменилось

Скоро Европейский Союз должен сделать объявление о том, будет ли он расширять экономические санкции против России . Первые санкции ЕС ввел в марте 2014 года, когда Россия аннексировала Крым . Спустя несколько месяцев он расширил их, когда Россия дестабилизировала обстановку на востоке Украины , а ее ракетой был сбит самолет Малайзийских авиалиний МН17 над контролируемой пророссийскими силами территорией. Эти санкции указывают на то, что отношения между ЕС и Россией опустились до самой низкой отметки после окончания холодной войны.

Так было не всегда. В этом году я опубликовал статью, в которой указываю на то, что на рубеже тысячелетий Россия считала себя частью Европы. Она стремилась к более тесной интеграции с ЕС. Но за последние 18 лет Кремль постепенно повернулся к Западу спиной и сейчас считает ЕС агрессором, ведущим новую холодную войну. В этом процессе можно выделить три разные фазы.

2000-2005 годы

Став первым президентом постсоветской России, Борис Ельцин стремился к сближению с ЕС, и эти его устремления поддерживала большая часть российской политической элиты. Когда в 2000 году президентом избрали Владимира Путина, он вначале следовал ельцинской линии.

В принятой в 2000 году российской концепции внешней политики (это официальный документ, в котором изложены основные направления внешней политики России) говорится о том, что Евросоюз имеет ключевое значение для Москвы , являясь для нее «одним из главных политических и экономических партнеров». В то время Кремль считал США НАТО главной угрозой для национальных интересов России и основным препятствием на пути достижения своей долгосрочной внешнеполитической цели: снова сделать Россию великой державой. В отличие от США и НАТО, ЕС представлял собой вполне приемлемое лицо Запада.

Но когда в 2003 году началось вторжение в Ирак , которое возглавили Соединенные Штаты, Путин заговорил о том, что Россия должна стать сильной страной, чтобы преуспевать в современном мире после холодной войны. Россия снова начала требовать от соседей согласовывать свою внешнюю политику с ней, а не с Евросоюзом. Когда произошло расширение ЕС, и в его состав в 2004 году вошли три прибалтийские республики и несколько бывших стран-членов Организации Варшавского договора, Россия обвинила Брюссель в том, что он проводит «новые линии раздела» в Европе.

После этого Россия начала относиться к ЕС как к экспансионистской силе, посягающей на ее суверенитет и внешнеполитические цели. Кремль сделал вывод, что ЕС активно участвовал в подготовке «цветных революций» в Грузии в 2003 году, на Украине в 2004-м и в Киргизии в 2005-м. Каждая из этих революций должна была переориентировать политику данных стран в сторону сближения с ЕС и отдалить их от России.

2006-2011 годы

В середине второго президентского срока Путина Кремль начал ставить ЕС на одну доску с США и НАТО. По мнению Кремля, все они стремятся подорвать суверенитет России, навязывая ей чуждую политику, нормы и ценности.

В то же время, Путин неоднократно утверждал, что сложившаяся после холодной войны система несправедлива. Это можно было услышать в его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда Путин ополчился против «однополярного» мирового порядка. Соединенные Штаты, заявил он, «перешагнули свои национальные границы во всех сферах: в экономике, в политике, в гуманитарной сфере, и навязывают свою систему другим государствам». Поэтому, сказал Путин, Россия будет проводить самостоятельную внешнюю политику.

Отражением этих изменений стала принятая в 2008 году новая концепция внешней политики России. В ней ЕС низведен до положения «одного из основных торгово-экономических и внешнеполитических партнеров» России.

Такой сдвиг от Европы в сторону Евразии очень скоро стал весьма заметен. Когда Россия начала войну с соседней Грузией из-за сепаратистских регионов Абхазии Южной Осетии , Евросоюз в сентябре 2008 года отменил переговоры с Кремлем на тему нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое должно было заложить правовую основу для отношений между Брюсселем и Москвой. А в мае 2009 года ЕС начал реализацию программы восточного партнерства с шестью бывшими советскими республиками, цель которой заключалась в развитии экономических и политических отношений между Восточной Европой и Южным Кавказом. Российский президент Дмитрий Медведев заявил, что страны «антироссийской направленности», в основном государства Прибалтики и Центральной Европы, будут настраивать ЕС против России.

В январе 2010 года Россия, Белоруссия Казахстан учредили Евразийский таможенный союз, который пришел на смену ЕС в качестве главного интеграционного проекта России. Этот союз нацелен на бывшие советские государства, а центр его находится в Москве. Он был задуман как противовес Евросоюзу и показал, что Россия стремится включить весь постсоветский регион в сферу своего влияния, а также усилить свою региональную и глобальную мощь.

2012-2018 годы

Возвращение Путина на президентский пост в 2012 году омрачили масштабные протесты в Москве, начавшиеся из-за фальсификаций на парламентских выборах в конце 2011 года. Кремль усмотрел в этих протестах западный заговор с участием ЕС, цель которого заключалась в смене российского режима.

Путин в ответ начал ослаблять западное влияние внутри страны и представлять Россию в качестве защитницы консервативных ценностей. Кремль стал критиковать Евросоюз за продвижение западных ценностей, в частности, за поддержку ЛГБТ-сообщества, заявляя, что Запад навязывает их России в качестве универсального стандарта.

Путин считает, что ЕС помогла в проведении Революции достоинства на Украине, в ходе которой украинцы свергли своего коррумпированного президента (и сторонника России) Виктора Януковича . А когда Россия в марте 2014 года аннексировала Крым и дестабилизировала обстановку на востоке Украины, Путин начал выступать с еще более воинственной риторикой в адрес Евросоюза. Кремль заявлял, что был вынужден посягнуть на суверенитет соседних государств ради защиты российского суверенитета.

В своей последней версии концепция внешней политики России была принята в ноябре 2016 года. В ней мы видим, что ЕС отодвинут на обочину, а главное внимание уделено «процессам евразийской интеграции». Имеется в виду Евразийский экономический союз (ЕАЭС), о создании которого в качестве преемника таможенного союза было объявлено в январе 2015 года. ЕАЭС направлен на интеграцию постсоветских государств и на создание на их основе сплоченного экономического объединения. В настоящее время в него входят пять государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Отношения между ЕС и Россией, как и в целом между Россией и Западом, за последние два года еще больше ухудшились. Это наглядно проявилось после отравления в Англии в марте 2018 года бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и переизбрания в том же месяце Путина на президентский пост.

Однако это ухудшение продолжается вот уже 18 лет. Если раньше Россия считала желательным сотрудничество с ЕС, то сейчас она считает неизбежной конфронтацию с ним.

The Washington Post, США