Экс-президент Барак Обама, возглавлявший США два срока — с 2009 по 2017 год, — вновь решил податься в лидеры страны. Обама хочет вернуться и вновь баллотироваться в президенты от Демократической партии в 2020 году.
Как сообщает Vanity Fair, демократы в ужасе от положения США на международной арене. Их шокировали законы, которые подписал нынешний президент Дональд Трамп. Устав от правления республиканцев, демократы вновь объединяются вокруг Барака Обамы.
Экс-президент за последние несколько месяцев провёл встречи с высокопоставленными членами Демократической партии, на которых обсудил своё участие в грядущих выборах. Таким образом, Обама хочет последовать примеру президента России Владимира Путина.