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Митрохина задержали у Госдумы
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Митрохин сообщил о своем задержании во время пикета у Госдумы 

ТАСС 1 час назад
Председатель московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин задержан у здания Госдумы во время серии одиночных пакетов против пенсионной реформы.
"Я сейчас нахожусь в отделе полиции "Тверской", был задержан во время пикета у Думы против пенсионной реформы", — сказал Митрохин ТАСС.
Правительство РФ 14 июня одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.
Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты. По прогнозу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.
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Комментарии3  Ещё 20 источников 
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