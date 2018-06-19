«У США нет морального права требовать кого-то освободить»

Посольство России отказало США в праве требовать освободить осужденных

У Вашингтона нет морального права требовать от России освободить осужденных, в том числе за терроризм, тем более что сами США ведут "постоянную охоту" за российскими гражданами в третьих странах, говорится в заявлении посольства России в Соединенных Штатах в Facebook.

Ранее госдеп США выступил с заявлением, где выразил обеспокоенность ростом в России числа людей, которые причислены правозащитными организациями к заключенным по политическим и религиозным мотивам, и призвал власти РФ немедленно освободить их. В частности, официальный представитель госдепа Хезер Науэрт назвала имена украинцев Олега Сенцова , Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимира Балуха , правозащитника Оюба Титиева и иеговиста Денниса Кристенсена.

"Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления. Официальный представитель госдепа и ряд американских законодателей, синхронно озвучившие сегодня эти требования, не могут не знать нашу принципиальную позицию. Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела", — сказано в ответном заявлении посольства России.

В диппредставительстве напомнили, что упомянутые люди осуждены, в том числе, за терроризм.

"Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" — в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать "островок безопасности" в своей стране за счет других государств — бессмысленная затея", — говорится в сообщении.

Понятия борьбы за свободу совести, вероисповедания и демократически ценности Вашингтон использует, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ, значится в заявлении.

США не имеют морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить, особенно когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах, считают в посольстве.

"В этом контексте мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину. В первую очередь К. В. Ярошенко и В. А. Бута", — сказано в сообщении.

Кинорежиссер Олег Сенцов был приговорен судом России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму . Так же на 20 лет осужден член националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона" ( УНА-УНСО , запрещена в РФ) Станислав Клых. Владимира Балуха приговорили в РФ к 3,5 года лишения свободы по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Украинского военного Александра Шумкова арестовали в Брянске а сентябре прошлого года в связи с членством в запрещенном в России "Правом секторе"

Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освободить 64 украинских заключенных, отбывающих наказание в России. Затем к его голодовке присоединились Шумков, Клых и Балух.