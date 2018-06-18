Крымский депутат отреагировал на новые санкции ЕС

Депутат Госдумы от Крыма сравнил санкции Запада с автомобилем со сломанными тормозами

Западные санкции сплотили жителей Крыма Севастополя , ложных иллюзий по поводу их отмены никто не строит, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик Ранее в понедельник сообщалось, что Евросоюз продлил на год односторонние запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя. Ограничения принимались в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией "Экономика Крыма и Севастополя и мировоззрение жителей регионов уже адаптировались к санкционной жизни. На сегодняшний день санкции стали одной из идеологий сплоченности севастопольцев и крымчан перед агрессивными внешними силами. Чем дольше Запад проводит санкционную политику, тем крепче, что называется, "положит на цемент", не только сплоченность местного населения, но и саму идеологическую политику всей России", — сказал депутат. "Если против нас действуют санкциями, значит, ни о каком перемирии или разговоров о мире быть не может, значит, новое поколение страны вырастет, четко понимая, что на Западе друзей среди политиков нет, да и союзники они так себе", — отметил Белик. Депутат Госдумы от Крыма, бывший вице-премьер крымского правительства Руслан Бальбек сравнил санкции Запада с автомобилем, у которого сломались тормоза. "Крымчане воспринимают как непреложный факт, что в санкционной машине Запада провалилась "педаль тормоза". Пассажиры той машины несколько раз пытались "тормозить туфлей" — не помогло, поэтому этот несущийся аппарат рано или поздно где-то остановится. Хорошо, если это будет дорожный улавливатель, а не бетонная преграда. Учитывая, что от опасной машины нужно держаться подальше, мы не будем с ними соревноваться, а благоразумно подождем в стороне", — сказал он ТАСС.