Медведев провел совещание по пенсионной реформе

Медведев обсудил с «Единой Россией» предложения в рамках пенсионной реформы

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в среду совещание, на котором обсуждались предложения в рамках законопроекта об изменениях в пенсионной системе. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

"Обсуждались предложения, содержащиеся во внесенном в Госдуму проекте федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий", — уточняется на сайте.

Кабмин 14 июня рассмотрел вопрос об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин — до 63 лет в течение переходного периода с тем, чтобы обеспечить рост пенсий темпами, опережающими инфляцию. После обсуждения законопроектов на российской трехсторонней комиссии правительство внесло проект закона в Госдуму.