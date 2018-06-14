Голикова стала координатором комиссии по социально‐трудовым отношениям 

Президент России Владимир Путин назначил вице‐премьера Татьяну Голикову координатором российской трехсторонней комиссии по регулированию социально‐трудовых отношений. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — говорится в документе.
Приказ подписан Путиным и вступает в силу с 14 июня 2018 года.
Госдума освободила Татьяну Голикову от должности главы Счетной палаты по инициативе президента России. Чиновницу отстранили от должности в связи с тем, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил ей тогда пост вице-премьера по социальной политике. Ее место занял экс‐министра финансов Алексей Кудрин.