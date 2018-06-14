Голикова стала координатором комиссии по социально‐трудовым отношениям

Президент России Владимир Путин назначил вице‐премьера Татьяну Голикову координатором российской трехсторонней комиссии по регулированию социально‐трудовых отношений. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить заместителя председателя правительства Российской Федерации Голикову Татьяну Алексеевну координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — говорится в документе.

Приказ подписан Путиным и вступает в силу с 14 июня 2018 года.