Украинские беженцы рассказали о жизни в России

Ни там ни тут: украинские беженцы пытаются получить российское гражданство

Беженцы из Донбасса, которые переехали через границу в Ростовскую область еще четыре года назад во время активных боевых действий на Украине , до сих пор пытаются оформить свой правовой статус в надежде на заветное российское гражданство и мирное небо над головой.

Проблемы, с которыми они столкнулись и продолжают преодолевать, были озвучены 7 июня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным . Тогда несколько семей попросили президента упростить порядок получения российского гражданства и заверили, что готовы официально работать в России и приносить пользу государству.

Обстрелы под боком

Татьяна Васильева уехала из Донецка в мае 2014 года, едва успев вывезти двух своих детей перед началом Дебальцевского котла. Ее супруг, как и многие мужчины, остался защищать родину.

В Ростов-на-Дону они приехали фактически без ничего.

"Я обращалась в разные организации, писала, что мы нуждаемся. Тогда еще были ночи холодные, и я помню, как нам кто-то из девочек (волонтеров) плед дал. Вы не представляете, как мы радовались этому теплому пледу", — с горечью вспоминает она.

В соцсетях Васильева узнала о благотворительном фонде ростовской епархии, куда стала приходить как волонтер и где получила помощь. Там она познакомилась с соотечественницей, тоже приехавшей в Ростов-на-Дону из Луганска — Натальей Канивец.

"Мы жили в Краснодоне, который в приграничной зоне находится. Обстрелы были прямо рядом с нами, под боком… В коридоре ночевать приходилось, в ванной прятаться. Узнала, где в квартире несущая стена находится, никогда не задумывалась об этом раньше", — рассказывает Татьяна.

Эхо войны

В Ростов-на-Дону Канивец переехала с двумя своими детьми и мамой. Семью на время приютили добровольцы.

"Мы жили на Театральной площади. Как-то начался салют, мама схватила младшего и начала бежать. Я говорю ей: "Мама, ты в Ростове". Она села и начала плакать", — вспоминает женщина.

Сейчас, спустя четыре года, эмоции утихли, но внутренний страх остался навсегда. И не только он.

"Когда мы уезжали, у меня младшему ребенку было около года. Когда дети маленькие, на руках сидят, не задумываешься, что они переживают те же болезненные моменты, что и взрослые, воспринимают все эти крики, стрельбу… Он получил тяжелую психологическую травму, это сказалось на его здоровье", — сказала Канивец.

Она пояснила, что у ребенка начались головные боли, повысилось внутричерепное давление, началось отставание в развитии и стало падать зрение.

"Он просто замолчал у нас, кроме отдельных слов не говорил ничего. Только сейчас начинает понемногу", — добавила собеседница.

Парадокс

В таких условиях Канивец, как и многие беженцы, столкнулась с определенными законодательными сложностями. Например, с правилом "90 из 180", предусматривающим, что иностранец без определенного статуса может находиться в России только три месяца каждые полгода.

"Уезжать с больным ребенком я просто не могла, да и не куда было, а за нарушения — штрафы", — поясняет Наталья.

При этом оформить регистрацию ей также оказалось нелегко.

"Не любой захочет зарегистрировать у себя на территории беженца, нам только сейчас удалось ее оформить", — сказала Канивец.

Следующим этапом должно стать оформление разрешения на временное проживание (РВП), затем получение вида на жительство, а потом — заветного гражданства.

По словам Васильевой, уже получившей РВП, сроки на оформление этих документов исчисляются месяцами. Кроме того, для получения вида на жительство нужно подтвердить свой доход. На трех членов семьи, по ее словам, ей нужно "показать на карте" 210 тысяч рублей. Собрать такую сумму, с учетом съемной квартиры, для нее невозможно.

"Вот такой парадокс получается — либо платить за квартиру и кушать, либо доход показывать", — сказала Татьяна.

Жить как все

По словам беженцев, без оформления статуса у них нет практически никаких прав — нет возможности официально трудоустроиться, получать бесплатное лечение, оформить банковскую карту.

"Я на 1000% уверена, что не вернусь туда (на Украину), как и многие. Мы хотим остаться здесь, получить гражданство и официально работать, приносить пользу, жить как все", — говорит Васильева.

Получить гражданство по программам "Носитель русского языка" и "Переселение соотечественников", по ее словам, непросто. Например, Ростов-на-Дону не входит в программу переселения, то есть им необходимо будет выехать в сельскую местность и попытаться трудоустроиться там, чтобы получить гражданство.

Кроме того, это затратно и требует много времени.