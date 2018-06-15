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Президент Грузии выдвинул главу Минфина Бакрадзе на пост премьера
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Президент Грузии выдвинул главу Минфина Бакрадзе на пост премьера 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал распоряжение о выдвижении кандидатуры исполняющего обязанности министра финансов Мамуки Бакрадзе на пост премьер-министра.
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