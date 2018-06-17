Усс стал кандидатом в губернаторы Красноярского края

«Единая Россия» определила кандидата в губернаторы Красноярского края

Кандидатура губернатора от "Единой России" обсуждалась в ходе предварительного партийного голосования (праймериз). Конкурентом Усса стала секретарь Шарыповского первичного отделения партии Вера Наумова. На партийной конференции Наумова призвала поддержать кандидатуру Усса. Конференция окончательно утвердила кандидатуру на пост губернатора от партии.

"В результате подсчета голосов за кандидатуру Александра Усса проголосовали 287 делегатов, за Веру Наумову — 42", — сообщила председатель счетной комиссии конференции Галина Карлова.

Представляя свою предвыборную программы Усс отметил, что его приоритетами на посту губернатора станут повышение инвестиционной привлекательности и решение экологических проблем региона.

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.