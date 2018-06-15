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Чайка: Россия не даст Браудеру «спать спокойно»
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Генпрокурор России обещает «более мощные ходы» для задержания Браудера за рубежом 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Reuters
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что Россия не прекратит работу для задержания основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов в Калуге о том, будет ли Россия вновь обращаться в Интерпол и другие правоохранительные органы зарубежных стран после недавнего случая, когда Браудера сразу же отпустили.
"Не просто будет, а мы инициируем это, потому что вопрос политизируется сегодня, — подчеркнул Чайка. — Поэтому мы должны и будем усиливать (эту работу — прим. ТАСС). Я думаю, в ближайшее время будут сделаны более мощные ходы со стороны РФ, со стороны граждан РФ".
"И спать спокойно [Браудеру] не дадим", — пообещал Чайка.
"К сожалению, за Браудером стоят спецслужбы западных стран — и США, и Великобритании. Мы отлично это знаем и понимаем, с кем вступили сейчас в единоборство. Поэтому такие вещи и происходят (когда Браудера отпустили, не став задерживать — прим. ТАСС)", — сказал Чайка.
"Тем не менее мы полагаем, что Интерпол находиться должен вне политики. Они должны выполнять то, что должны — это розыск преступников. Браудер — преступник, это очевидно для всех, у нас уже и вступивший в законную силу приговор в РФ существует", — отметил генпрокурор.

Интерпол отпустил

В конце мая Интерпол сообщил в Twitter, что на Браудера нет и никогда не было ордера на арест, он не разыскивается по каналам Интерпола. Перед этим сообщением в полиции Испании сообщили, что Браудер, ранее задержанный в Мадриде, отпущен на свободу, поскольку ордер на его арест не был действующим. По словам самого Браудера, он был сначала взят под стражу и отвезен в полицейский участок, а затем отпущен на свободу после того, как генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток посоветовал правоохранительным органам не исполнять ордер на его арест, выданный по запросу РФ.
Браудер в качестве главы британского фонда Hermitage Capital в 2012 году активно выступал за принятие Конгрессом США "акта Магнитского", который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. 11 июля 2013 года финансист был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и осужден на девять лет лишения свободы, а также в течение двух лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью (в этом же деле фигурировал и аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО).
В июле 2014 года Россия объявила Браудера в международный розыск. Генпрокуратура РФ неоднократно направляла в Интерпол запрос на арест основателя Hermitage Capital, однако до недавнего времени информации о его удовлетворении не поступало. Последнее сообщение о подготовке нового запроса появилось в декабре прошлого года.
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