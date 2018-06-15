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В Кремле отказались считать Сенцова «удерживаемым лицом»
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В Кремле ждут информацию о посещении Сенцова украинским омбудсменом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле рассчитывают получить подробную информацию о ситуации с посещением украинского омбудсмена осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, и отмечают, что его неправильно называть "удерживаемым лицом", так как он осужден по тяжкой статье, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что приехала в Салехард на встречу к осужденному в России за организацию терактов в Крыму украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Позже в ряде СМИ появилась информация, что Денисову не пустили к Сенцову, но российский омбудсмен Татьяна Москалькова эту информацию опровергла.
"Я не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что эту тему ведет моя коллега Москалькова (Татьяна), она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся получить информацию более подробно, позже я смогу вас проинформировать", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, почему украинского омбудсмена не пускают к Сенцову, хотя была договоренность, что правозащитники смогут посетить заключенных.
Песков напомнил, что Сенцова неправильно называть "удерживаемым лицом", потому что он осужден по достаточно тяжкой статье.
Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Денисова в среду вечером отправилась в РФ, а российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетит Украину в начале следующей недели.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.
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