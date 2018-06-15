В Кремле отказались считать Сенцова «удерживаемым лицом»

В Кремле ждут информацию о посещении Сенцова украинским омбудсменом

В Кремле рассчитывают получить подробную информацию о ситуации с посещением украинского омбудсмена осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова , и отмечают, что его неправильно называть "удерживаемым лицом", так как он осужден по тяжкой статье, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Я не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что эту тему ведет моя коллега Москалькова (Татьяна), она находится в контакте с украинскими визави на этот счет. Мы надеемся получить информацию более подробно, позже я смогу вас проинформировать", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать, почему украинского омбудсмена не пускают к Сенцову, хотя была договоренность, что правозащитники смогут посетить заключенных.

Песков напомнил, что Сенцова неправильно называть "удерживаемым лицом", потому что он осужден по достаточно тяжкой статье.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины . Денисова в среду вечером отправилась в РФ, а российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетит Украину в начале следующей недели.