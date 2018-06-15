Многодетные семьи могут получить право на льготные авиабилеты

Госдума рассматривает возможность дать очередные льготы многодетным семьям. Вопрос касается авиаперелетов по России . Предложение предоставить субсидии на авиаперелеты по дальневосточным маршрутам многодетным родителям предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая

Она также сделала ссылку на высказывание президента РФ во время прямой линии. Владимир Путин заявил о необходимости увеличить географию и время применения субсидий, пишет Парламентская газета

«Федеральная служба новостей» ранее сообщала, что во время прямой линии президент рассказал о еще одних льготах для семей с двумя и более детьми. Владимир Путин пообещал снизить ставку на ипотеку с 13% до 6%.