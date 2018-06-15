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Многодетные семьи могут получить право на льготные авиабилеты
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Многодетные семьи могут получить право на льготные авиабилеты 

РИА «ФедералПресс» 15 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Госдума рассматривает возможность дать очередные льготы многодетным семьям. Вопрос касается авиаперелетов по России. Предложение предоставить субсидии на авиаперелеты по дальневосточным маршрутам многодетным родителям предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Она также сделала ссылку на высказывание президента РФ во время прямой линии. Владимир Путин заявил о необходимости увеличить географию и время применения субсидий, пишет Парламентская газета.
«Федеральная служба новостей» ранее сообщала, что во время прямой линии президент рассказал о еще одних льготах для семей с двумя и более детьми. Владимир Путин пообещал снизить ставку на ипотеку с 13% до 6%.
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