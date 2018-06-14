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Путин познакомил Алиева с Пашиняном
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Пашинян рассказал, что Путин познакомил его с Алиевым 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в четверг в ходе церемонии открытия чемпионата мира по футболу познакомил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом глава армянского правительства сообщил во время онлайн-трансляции в Facebook.
"После стартовой игры сборных России и Саудовской Аравии президент РФ Владимир Путин пригласил меня на небольшой прием, в ходе которого познакомил меня с Алиевым, — сказал Пашинян. — Мы просто познакомились, никакого существенного разговора не было".
Премьер-министр Армении с 13 июня находился в Москве с двухдневным рабочим визитом. В столице России в среду вечером состоялась его встреча с президентом РФ. Также премьер в четверг провел встречу с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым и присутствовал на церемонии открытия чемпионата мира по футболу.
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