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Рябков пообщался с британским послом по ядерной сделке
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Рябков обсудил с послом Британии ситуацию вокруг иранской ядерной программы 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: ТАСС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Великобритании в России Лори Бристоу ситуацию вокруг иранской ядерной программы и ряд вопросов сферы контроля над вооружениями, сообщили по итогам встречи в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Состоялся обмен мнениями по проблематике реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторым другим актуальным вопросам нераспространения и контроля над вооружениями", — отмечается в сообщении МИД.
Встреча состоялась по инициативе британской стороны.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном и восстанавливает все санкции в отношении Тегерана, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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