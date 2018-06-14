В СФ отреагировали на повышение пенсионного возраста

В Совфеде выступили в поддержку повышения пенсионного возраста

«Решение давно назревшее по экономическим и демографическим причинам, есть целый ряд объективных обстоятельств. Внутренние резервы нашей страны позволили даже затянуть с эти вопросом. Теперь становится понятно, что без принятия таких решений уже невозможно содержать пенсионную систему. И выход один из двух: либо серьёзно повышать налоги на бизнес и производство и за счёт этого обеспечивать существование пенсионной системы, либо повышать пенсионный возраст. Это объективная и подготовленная мера», — сказал он.

По словам сенатора, ещё одним фактором, влияющим на принятие решения о повышении пенсионного возраста, является желание россиян работать и после выхода на пенсию.

«Самое приятное для тех, кто уже находится на пенсии — её повышение. Для остальных граждан предложена мягкая переходная модель. Я думаю, парламент поддержит этот закон», — заключил Рязанский.

Ранее правительство одобрило проект закона о повышении пенсионного возраста.