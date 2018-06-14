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В СФ отреагировали на повышение пенсионного возраста
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В Совфеде выступили в поддержку повышения пенсионного возраста 

RT на русском 14 июня 2018
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал предложение правительства повысить пенсионный возраст в России.
«Решение давно назревшее по экономическим и демографическим причинам, есть целый ряд объективных обстоятельств. Внутренние резервы нашей страны позволили даже затянуть с эти вопросом. Теперь становится понятно, что без принятия таких решений уже невозможно содержать пенсионную систему. И выход один из двух: либо серьёзно повышать налоги на бизнес и производство и за счёт этого обеспечивать существование пенсионной системы, либо повышать пенсионный возраст. Это объективная и подготовленная мера», — сказал он.
По словам сенатора, ещё одним фактором, влияющим на принятие решения о повышении пенсионного возраста, является желание россиян работать и после выхода на пенсию.
«Самое приятное для тех, кто уже находится на пенсии — её повышение. Для остальных граждан предложена мягкая переходная модель. Я думаю, парламент поддержит этот закон», — заключил Рязанский.
Ранее правительство одобрило проект закона о повышении пенсионного возраста.
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что начать переходный период планируется с 2019 года.
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