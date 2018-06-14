Что ждет Россию — возвращение в G8 или новые санкции?

Со стороны США Великобритании прозвучали противоречивые сигналы в адрес Москвы Трамп хочет видеть Россию в «большой восьмерке», у Мэй другое мнение

Западные лидеры посылают противоречивые сигналы о будущем отношений с Россией. Почти диаметрально противоположные реплики прозвучали из уст президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Трамп повторил свой призыв вернуться к формату G8 с участием России. По его словам, это бы позволило ему просто попросить Владимира Путина сделать ему одолжение — выйти из Сирии . Заявление Трампа было сделано во время перелета из Сингапура в США в интервью FoxNews

«Сначала была «Большая восьмерка», Россия была в ней, и четыре-пять лет назад они исключили ее. Репортер спросил меня, лучше ли было бы с Россией, и я сказал: «Конечно!» Понимаете, мы тратим, наверное, 25% времени на разговоры про Россию, и я подумал: а может, лучше они были бы здесь? Я не за Россию, я за США. Но, например, если бы Владимир Путин сидел рядом со мной за столом вместо кого-то еще, на том ужине в Канаде, я бы сказал: «Сделай одолжение, выйди из Сирии. Сделай одолжение, выйди из Украины — тебя там не должно быть. Ну, слушай…» Думаю, у нас были бы хорошие отношения — или, по крайней мере, лучше, чем когда звонишь кому-то по телефону».

Почти одновременно с этим два резких заявления прозвучали в Вестминстере . Тереза Мэй отвечала на широкий круг вопросов парламентариев, в частности, была затронута и российская тематика. Во-первых, по словам Мэй, любые разговоры о возвращении к формату G8 возможны будут только после того, как Россия «изменит поведение». Во-вторых, отвечая на вопрос о «Брекзите», премьер Великобритании оговорилась, что призовет страны ЕС к ужесточению санкций в отношении России.

«Позвольте просто объяснить почтенному джентльмену, что июньский саммит ЕС не будет посвящен переговорам о «Брекзите». Мы будем обсуждать множество вопросов, в том числе и важный вопрос санкций в отношении России. Я буду настаивать на том, чтобы сохранить санкции в отношении России, поскольку минские соглашения все еще не выполнены. И я также считаю, что есть области, в которых санкционный режим должен быть усилен».

О чем говорят такие разнонаправленные сигналы со стороны британского и американского лидеров? Зачем Трампу вообще тянуться к России, ведь это только провоцирует его политических оппонентов?

«Это личный взгляд Трампа. У американского истеблишмента в целом позиция с британской абсолютно и полностью совпадает. Более того, двигаться они будут в этом направлении. Трамп просто зарезервировал себе право на собственную, мы очень точно определили, риторическую позицию, но не более того. Я думаю, что это личное, связанное с эксцентрическим характером у президента США. Здесь нет никакого глубинного смысла. Не связи его с Россией. Ну, вот бывает, человеку что-то и кто-то нравится, и он упрямо продолжает гнуть свою линию».

Если заявления Трампа можно списать на эксцентричный характер президента США, то Терезу Мэй в этом уличить сложнее. Стоит ли ожидать ужесточения санкций, и если да, то в каких масштабах?

Рассуждает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов

«Хотя бы по той простой причине, что Великобритания находится уже в процессе выхода из Евросоюза. Наверное, на этом им придется и сосредоточиться. Что же касается единой политики Евросоюза, санкции европейские сформулированы таким образом, что их очень трудно изменить как в ту, так и в другую сторону. Единственное, что действительно может изменить ситуацию, это как решится вопрос об экстратерриториальном применении американских санкций. Может сложиться ситуация, когда фактически европейские компании для того, чтобы избежать дополнительных политических рисков будут в целом следовать американской политике. Вот то, что мы сейчас наблюдаем в отношении Ирана, если это произойдет в отношении России, то, конечно, можно будет говорить о де-факто ужесточении».