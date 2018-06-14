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В России поднимут НДС до 20%
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В России поднимут НДС до 20% 

iPhones.ru 14 июня 2018
Фото: iPhones.ru
В России поднимут НДС до 20%Правительство РФ приняло решение о необходимости повышения налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитри Медведев в ходе заседания правительства.
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