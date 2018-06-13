Новая администрация Путина: без Клименко, но с Сурковым 

Владимир Путин утвердил изменения в администрации президента России. Состав структуры во многом остался неизменным, хотя без увольнений и появления новых лиц также не обошлось. Герман Клименко, курировавший вопросы интернета, лишился поста советника президента. При этом Владислав Сурков, которому ряд СМИ прочил отставку, был переназначен помощником главы государства.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в администрацию президента. Ключевые посты остались неизменными — Антон Вайно был переназначен на должность главы администрации президента России, а Сергей Кириенко и Алексей Громов — на должности первого заместителя главы администрации президента России соответственно.
Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков сохранили за собой позиции заместителей руководителя администрации президента. Дмитрий Песков также был переназначен на пост пресс-секретаря президента РФ, а Владислав Китаев — на пост руководителя протокола президента.
Изменения в администрации начинаются на уровне помощников.
В первую очередь, был назначен новый помощник президента — начальник Контрольного управления. Константин Чуйченко, который занимал этот пост последние десять лет, с 18 мая возглавляет аппарат правительства РФ. На его место был назначен заместитель директора ФСБ Дмитрий Шальков.
Отдельными указами Владимира Путина от должности помощника президента были освобождены Владимир Кожин и Евгений Школов. Кожин отвечал за вопросы военно-технического сотрудничества, а Школов курировал деятельность управления президента по вопросам госслужбы и кадров. Политолог Евгений Минченко отмечает, что пока не ясно, на какую работу перейдет Школов. «Делать выводы о причинах его отставки рано», — считает эксперт.
Кто займет их посты — неизвестно. На позицию помощника президента было назначено лишь одно новое лицо — Анатолий Серышев, который прежде строил карьеру в ФСБ. В декабре 2016 года распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева Серышев был назначен на пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы РФ. До этого он на протяжении шести лет руководил управлением ФСБ по Карелии, куда в 2010 году перешел из управления по Иркутской области. Говоря о Серышеве, политолог Минченко отмечает, что тот исторически связан с группами Чемезова и Патрушева.
Неясной остается судьба еще двоих помощников президента из предыдущей администрации — Николая Цуканова и Игоря Щеголева. На сайте главы РФ не появлялись ни указы о переназначении этих двоих, ни указы об их освобождении от должностей. Цуканов курировал в администрации вопросы местного самоуправления и был назначен относительно недавно — в декабре 2017 года. Щеголев работал в администрации президента с 2012 года, а до этого — в правительстве Владимира Путина, с 2008 по 2012 год он занимал пост министра связи и массовых коммуникаций.
Вопреки сообщениям некоторых СМИ о грядущей отставке помощника президента Владислава Суркова, курирующего вопросы, связанные с Украиной, он соответствующим указом был переназначен на свою должность.
Клименко курировал вопросы развития интернета. Еще в конце 2017 года источники «Газеты.Ru» говорили об увольнении Клименко с поста председателя Института развития интернета (ИРИ), хотя он был одним из основателей этого учреждения.
О возможности его отставки с позиции советника президента говорят уже довольно давно. Примечательно, что за два года, что он занимал пост советника президента РФ, Клименко встретился с Владимиром Путиным лишь один раз.
Комментируя свое увольнение, Клименко отметил, что продолжит заниматься развитием проектов в области цифровой медицины.
«За 3,5 года я проговорил с более чем 1000 врачей. С кем-то бегло, с кем-то очень плотно. Я уверен, что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний», — написал он в своем фейсбуке.
Клименко также поблагодарил президента Владимира Путина за доверие: «Сегодня скажу, что благодарен Президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад. Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное», — говорится в сообщении.