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Постановлением Правительства Российской Федерации число заместителей министра промышленности и торговли увеличено до 10 человек
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Постановлением Правительства Российской Федерации число заместителей министра промышленности и торговли увеличено до 10 человек 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев распорядился изменить число заместителей министра промышленности и торговли с 9 до 10 человек. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации: ссылка на документ.
Министерство промышленности и торговли РФ: последние новости
Объем российско-австрийского товарооборота по итогам 2017 года составил 4 млрд долл. В Саратовской области дан старт строительству импортозамещающего производства в области химии Минпромторг России формирует приоритеты развития фармацевтической отрасли
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