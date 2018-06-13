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Постановлением Правительства Российской Федерации число заместителей министра промышленности и торговли увеличено до 10 человек
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Постановлением Правительства Российской Федерации число заместителей министра промышленности и торговли увеличено до 10 человек
Министерство промышленности и торговли РФ
1 час назад
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Председатель
Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев
распорядился изменить число заместителей министра промышленности и торговли с 9 до 10 человек. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации: ссылка на документ.
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