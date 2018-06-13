Путин рассказал о лидерстве России в торговом обороте Армении 

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которой обратил особое внимание на торговый оборот двух стран. Об этом пишет РИА «Новости».
"Россия уверенно удерживает первое место в торговом обороте с Арменией, мы партнер номер один в торгово-экономической сфере", — сказал Путин, добавив, что в 2017 году товарооборот вырос на 30 процентов и уверенно продолжает расти в нынешнем.
По словам российского президента, подобное стало возможно благодаря увеличению поставок сельскохозяйственной продукции. Также отмечается положительный результат от присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу.