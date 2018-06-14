Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Леонид Коржинек принял участие в заседании Пленума Верховного Суда Российской Федерации

Сегодня, 14 июня 2018 года, состоялось заседание Пленума Верховного Суда Российской Федерации с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Леонида Коржинека . По его итогам принято постановление «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве».

Проект данного постановления обсуждался на заседаниях рабочей группы и Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации с участием представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации , других заинтересованных ведомств.

В постановлении отражены вопросы, касающиеся применения норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства о конфискации денежных средств, ценностей и иного имущества.

Даны подробные разъяснения о том, какое имущество подлежит конфискации в соответствии с пунктами «а», «б», «в» части первой статьи 104.1 УК РФ, каким образом надлежит разрешать вопрос о конфискации орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, в каких случаях изымается и обращается в собственность государства имущество, переданное в качестве взятки или коммерческого подкупа и др.

В постановлении содержатся важные положения, касающиеся обеспечения возможности конфисковать соответствующие денежные средства, ценности и иное имущество. Разъяснены условия и порядок ареста имущества, находящегося не у обвиняемого, а у других лиц. По предложению Генеральной прокуратуры Российской Федерации акцентировано внимание на том, что ходатайство об аресте может быть заявлено и разрешено на любой стадии судебного разбирательства.

Особо значимыми являются положения постановления о допустимости изъятия и обращения в собственность государства определенного имущества не только при постановлении обвинительного приговора, но и в тех случаях, когда уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

В своем выступлении заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Леонид Коржинек подчеркнул безусловную важность содержащихся в постановлении разъяснений для всех без исключения правоприменителей. При этом отметил, что одной из задач правоохранительных органов является обеспечение предусмотренной законом возможности применять конфискацию имущества по уголовным делам о самых разных преступлениях.

Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации будут способствовать единообразному применению в рамках уголовного процесса норм о конфискации имущества и повышению уровня гарантий соблюдения конституционных прав граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.

На заседании Пленума Верховного Суда Российской Федерации также обсуждался проект постановления «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Поддержав проект постановления, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Леонид Коржинек отметил, что в нем даны разъяснения с учетом вступивших в силу с 01 января 2017 года изменений федерального законодательства о хозяйственных обществах. Принятие проекта постановления позволит судам избежать ошибок при рассмотрении этой категории споров и обеспечить эффективную защиту в судебном порядке хозяйственными обществами и их участниками своих нарушенных прав и законных интересов.

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