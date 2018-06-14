Курильщиков загнали в угол

Самарские законодатели пришли к выводу, что закон о запрете курения в общественных местах, который сейчас действует на территории России , слишком суров, а порой даже и жесток по отношению к заядлым курильщикам. Поэтому выступили с инициативой о внесении в него ряд поправок.

Поволжские парламентарии считают, что действующая редакция закона ставит в безвыходное положение заядлых курильщиков со стажем, которые оказываются в медицинских учреждениях, где категорически запрещено курить. Речь идёт прежде всего о санаториях и пансионатах, куда они попадают по болезням совершенно не связанным с курением. Например, лечат опорно-двигательную систему.

В результате закон всё равно нарушается, а сами курильщики, как шкодливые подростки, вынуждены прятаться по потайным углам, курить втихаря в туалетах и под кустами. Такое положение не только унизительно, но и как раз приводит к тому, что табачным дымом вынуждены дышать люди некурящие. То есть закон не работает, он становится по факту неисполнимым. О чём собственно и говорили всегда серьёзные эксперты.

По мнению самарских депутатов, положение можно легко исправить, если снять слишком жёсткие ограничения и разрешить медучреждениям оборудовать специальные места для курения. Появление курилок можно обставить целым рядом условий — оборудование вытяжкой, герметичность помещения и рядом других. Но у человека должна быть возможность не мучиться, а спокойно реализовать свою привычку, пусть и пагубную, но окончательно ещё не запрещенную.

Трудно не согласится с депутатами Самарской губернской думы: на сегодняшний день вся борьба в России носит характер войны с курильщиками, а не с курением. Практически любой курильщик хотел бы бросить дымить, пропаганда тут своё положительно действие оказала, к этому вопросов нет. Но после многих лет курения бросить самостоятельно почти невозможно. Однако Минздрав и лично его глава Вероника Скворцова видят в курильщике не пациента, а преступника, и это основная беда всех их инициатив.

Яркий тому пример — вокзалы и аэропорты. Большинство аэропортов мира оборудованы специальными герметичными курительными комнатами с хорошей вытяжкой. Были они и у нас. И это выглядело хорошим решением — большинство людей вполне законопослушны и даже сознательны и понимают, что табачный дым многим приходится не по вкусу, поэтому честно шли в эти помещения и курили там. Теперь «ныкаются» по углам.

Ещё забавнее выглядит запрет на курение в поездах. Расстояния в России таковы, а многие поезда идут столь неторопливо, что курильщик просто вынужден искать возможность где-нибудь подымить. Понимая это, находчивые проводники наладили свой бизнес — один раз покурить в туалете «официально» стоит 100 рублей. То есть жёсткий закон не работает и там.