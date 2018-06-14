Ещё
Курильщиков загнали в угол
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курильщиков загнали в угол 

News.ru 1 час назад
Фото: АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин
Самарские законодатели пришли к выводу, что закон о запрете курения в общественных местах, который сейчас действует на территории России, слишком суров, а порой даже и жесток по отношению к заядлым курильщикам. Поэтому выступили с инициативой о внесении в него ряд поправок.
Поволжские парламентарии считают, что действующая редакция закона ставит в безвыходное положение заядлых курильщиков со стажем, которые оказываются в медицинских учреждениях, где категорически запрещено курить. Речь идёт прежде всего о санаториях и пансионатах, куда они попадают по болезням совершенно не связанным с курением. Например, лечат опорно-двигательную систему.
В результате закон всё равно нарушается, а сами курильщики, как шкодливые подростки, вынуждены прятаться по потайным углам, курить втихаря в туалетах и под кустами. Такое положение не только унизительно, но и как раз приводит к тому, что табачным дымом вынуждены дышать люди некурящие. То есть закон не работает, он становится по факту неисполнимым. О чём собственно и говорили всегда серьёзные эксперты.
По мнению самарских депутатов, положение можно легко исправить, если снять слишком жёсткие ограничения и разрешить медучреждениям оборудовать специальные места для курения. Появление курилок можно обставить целым рядом условий — оборудование вытяжкой, герметичность помещения и рядом других. Но у человека должна быть возможность не мучиться, а спокойно реализовать свою привычку, пусть и пагубную, но окончательно ещё не запрещенную.
Трудно не согласится с депутатами Самарской губернской думы: на сегодняшний день вся борьба в России носит характер войны с курильщиками, а не с курением. Практически любой курильщик хотел бы бросить дымить, пропаганда тут своё положительно действие оказала, к этому вопросов нет. Но после многих лет курения бросить самостоятельно почти невозможно. Однако Минздрав и лично его глава Вероника Скворцова видят в курильщике не пациента, а преступника, и это основная беда всех их инициатив.
Яркий тому пример — вокзалы и аэропорты. Большинство аэропортов мира оборудованы специальными герметичными курительными комнатами с хорошей вытяжкой. Были они и у нас. И это выглядело хорошим решением — большинство людей вполне законопослушны и даже сознательны и понимают, что табачный дым многим приходится не по вкусу, поэтому честно шли в эти помещения и курили там. Теперь «ныкаются» по углам.
Ещё забавнее выглядит запрет на курение в поездах. Расстояния в России таковы, а многие поезда идут столь неторопливо, что курильщик просто вынужден искать возможность где-нибудь подымить. Понимая это, находчивые проводники наладили свой бизнес — один раз покурить в туалете «официально» стоит 100 рублей. То есть жёсткий закон не работает и там.
Поэтому законодательная инициатива самарских парламентариев выглядит как вполне трезвое политическое решение проблемы, на которую Минздрав со свойственным ему упрямством и агрессией просто не хочет обращать внимания, загоняя её в углы и сортиры. Соответствующее предложение уже зарегистрировано Госдумой, о чём сообщается на портале правовых документов нижней палаты парламента.
News.ru: последние новости
Путин усовершенствует структуру администрации Кремля Савченко написала Путину письмо Порошенко поручил МИД помочь омбудсмену из РФ
Комментарии12
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова пояснила порядок выхода на пенсию333
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью21
Медведев решился на повышение НДС584
Антироссийский запрет навредил самой Украине27
Пенсии будут повышать на 1000 рублей ежегодно266
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение