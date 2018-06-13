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Путин: отношения России и Азербайджана развиваются очень успешно
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Путин: отношения России и Азербайджана развиваются очень успешно 

Мир24 1 час назад
Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Москве отметил, что отношения России и Азербайджана развиваются очень успешно.
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